DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

Sırbistan ile Enerji İşbirliği: Yeni Mutabakat Zaptı İmzalandı

Sırbistan'da enerji dönüşümü üzerine mutabakat zaptı imzalandı. Minister Bayraktar, ortak projeler için kapsamı açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:57
Sırbistan ile Enerji İşbirliği: Yeni Mutabakat Zaptı İmzalandı

Sırbistan'da Enerji İşbirliği Üzerine Önemli Adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sırbistan'da yapılan bir toplantı sonrası enerji dönüşümü konusunda yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Toplantıya Önemli İsimler Katıldı

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in katılımıyla gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı sonrası, Sırbistan'ın Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç ile işbirliğine imza atıldı.

Karşılıklı Fayda ve İşbirliği Vurgusu

Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayla ülkelerimizin karşılıklı fayda ve uzun vadeli iş birliğine dayalı ikili ilişkilerinin geliştirilmesi niyetimizi ortaya koyduk. Anlaşma kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, karbon emisyonu ticareti, batarya teknolojileri, hidrojen, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller dahil olmak üzere madencilik alanında ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar ayrıca, imzalanan mutabakat zaptının her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni etti.

İLGİLİ HABERLER

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM'de Savunma Sanayi Yasa Teklifi
2
İklim Değişikliği İçin Yıllık 1,5 Trilyon Dolarlık Yenilenebilir Enerji Yatırımı Gerekiyor
3
Güncel Döviz Kurları - TCMB
4
Borsa İstanbul'da Yükseliş Gözlemlendi
5
GES Üretim merkezinin dibinde 5000 metrekare tarla satışa çıkartıldı! Açık arttırma başladı
6
Volkswagen Grubu'nun Üçüncü Çeyrek Satışlarında Düşüş
7
İklim Değişikliği Kasırga Hasarlarını Artırıyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak