Sırbistan ile Enerji İşbirliği: Yeni Mutabakat Zaptı İmzalandı

Sırbistan'da Enerji İşbirliği Üzerine Önemli Adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sırbistan'da yapılan bir toplantı sonrası enerji dönüşümü konusunda yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Toplantıya Önemli İsimler Katıldı

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in katılımıyla gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı sonrası, Sırbistan'ın Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç ile işbirliğine imza atıldı.

Karşılıklı Fayda ve İşbirliği Vurgusu

Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayla ülkelerimizin karşılıklı fayda ve uzun vadeli iş birliğine dayalı ikili ilişkilerinin geliştirilmesi niyetimizi ortaya koyduk. Anlaşma kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, karbon emisyonu ticareti, batarya teknolojileri, hidrojen, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller dahil olmak üzere madencilik alanında ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar ayrıca, imzalanan mutabakat zaptının her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni etti.