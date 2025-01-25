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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Dün spot piyasada doğal gazın referans fiyatı 12 bin 562 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:30
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 562 lira 57 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada toplam işlem hacmi 12 milyon 34 bin 300 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 10 milyon 603 bin 49 lira düzeyindeydi.

Piyasa Verileri ve Gaz Ticareti

Dün spot doğal gazda gaz ticaret miktarı 958 bin metreküp olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 190 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 934 lira 44 kuruş olarak duyuruldu.

Türkiye'ye Gaz İthalatı

Türkiye, dün toplamda 270 milyon 910 bin 985 metreküp doğal gaz girişi sağlamışken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 270 milyon 976 bin 356 metreküp olarak kayıt altına alındı.

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