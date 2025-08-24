DOLAR
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 324 Lira

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira; işlem hacmi 13 milyon 994 bin 448 lira. Dengeleme alış 15 bin 40 lira 20 kuruş, satış 13 bin 607 lira 80 kuruş.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:55
Spot doğal gazda referans fiyat 14 bin 324 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlendi.

İşlem hacmi ve ticaret miktarı

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 994 bin 448 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 755 bin 460 lira olarak açıklanmıştı.

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira, gaz ticaret miktarı da 977 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme gazı ve arz

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 40 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 607 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 216 bin 39 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 578 bin 223 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, spot piyasadaki likidite ve arz durumuna dair güncel bir tablo sunuyor.

