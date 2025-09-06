DOLAR
Spot Elektrik Fiyatları: Yarına En Yüksek 3.290 TL, En Düşük 583 TL

Gün öncesi spot piyasada bir MWh elektriğin yarınki fiyatı en yüksek 3 bin 290 TL, en düşük 583 TL; işlem hacmi 1 milyar 438 milyon 371 bin 66 lira ile %29,8 azaldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:30
Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 290 lira, en düşük 583 lira olarak belirlendi.

İşlem hacmi ve piyasa verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,8 azalarak 1 milyar 438 milyon 371 bin 66 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 290 lira, en düşük saat 10.00'da 583 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 344 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 393 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

