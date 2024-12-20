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Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları 3 bin lira ile 1799 lira 97 kuruş arasında değişiyor. İşlem hacmi 1,5 milyar lira civarında.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:21
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Bugün itibarıyla spot elektrik piyasasında işlem hacmi, düne göre yaklaşık yüzde 3,7 azalarak 1 milyar 505 milyon 131 bin 286 lira oldu.

Gün Öncesi Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek değerini 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira ile kaydetti. En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi. Aritmetik ortalamaya göre bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise 2 bin 487 lira olarak hesaplanırken, ağırlıklı ortalama fiyat 2 bin 510 lira 21 kuruş oldu.

Bugünkü Fiyat Durumu

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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