Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Doğal Gaz Piyasa Fiyatları

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 907 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasa işlemlerinin hacmi ise 8 milyon 714 bin 900 lira olarak kaydedildi.

Önceki Gün ile Karşılaştırma

Bir önceki gün içinde yapılan işlemlerin toplam değeri ise 11 milyon 174 bin 280 lira olarak açıklanmıştı. Spot piyasada ticaret miktarı ise 799 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 452 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 361 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Giriş Miktarları

Türkiye'ye dün 116 milyon 394 bin 451 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 116 milyon 386 bin 262 metreküp olarak raporlandı.