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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 11,997 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 25 milyon lira üstünde.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:22
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp için referans fiyat 11,997 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin açıkladığı verilere göre, piyasa bu dönemde 25 milyon 227 bin 820 lira kadar işlem hacmi kaydetti. Bu, bir önceki güne göre önemli bir artış gösteriyor; zira önceki gün işlem hacmi sadece 11 milyon 689 bin 51 lira olarak bildirilmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot doğal gaz ticaretinde, 2 milyon 109 bin metreküp gaz ticareti gerçekleştirildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatının 12,596.85 lira olarak, satış fiyatının ise 11,397.15 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Geçtiğimiz gün Türkiye'ye toplam 127 milyon 104 bin 235 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Bunun yanında, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 706 bin 402 metreküp olarak kaydedildi.

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