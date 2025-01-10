Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: Düşüş ve Yükselişler

Spot doğal gaz fiyatları, 1000 metreküp için 12 bin 228 lira 93 kuruş oldu. İşlem hacmi ise 5.97 milyon lira ile yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:13
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: Düşüş ve Yükselişler

Spot Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 228 lira 93 kuruş olarak belirlenmişken, işlem hacmi 5 milyon 970 bin 880 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 2 milyon 769 bin 230 lira idi.

Ticaret Miktarları ve Fiyatlar

Dün, spot piyasada toplam 487 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 928 lira, satış fiyatı ise 11 bin 617 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz

Türkiye’ye dün 237 milyon 595 bin 480 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 237 milyon 444 bin 171 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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