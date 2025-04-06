DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.124.324,07 0,46%

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz fiyatları düşerek 1000 metreküp başına 12 bin 759 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:17
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, dün 1000 metreküp gaz için 12 bin 759 lira 81 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, **spot doğal gaz piyasasında** işlem hacmi ise 9 milyon 328 bin 335 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 921 bin 426 lira seviyesindeydi.

Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin 783 lira 78 kuruş olarak belirlendi ve gaz ticaret miktarı 738 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 397 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 121 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün toplam 162 milyon 597 bin 30 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Aynı zamanda piyasaya arz edilen doğal gaz miktarının ise 162 milyon 314 bin 43 metreküp olduğu kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu Antalya'da Sona Erdi
2
Kaldıraçlı Döviz İşlemleri Yapan 38 Siteye Erişim Engeli Getirildi
3
10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı
4
Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Kuruldu: Üniversitelerde Yenilikçi Fikirler Desteklenecek
5
TZOB Başkanı Bayraktar, Gençleri Tarıma Yönlendirmek İçin Acil Önlemler Alınmalı
6
Antalya'da Düğün ve Kongre Turizmi Zirvesi: IMWF 2025
7
Lapseki'de Yoğun Çiçeklenme, Rekolte Beklentisini Artırdı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor