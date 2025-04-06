Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, dün 1000 metreküp gaz için 12 bin 759 lira 81 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, **spot doğal gaz piyasasında** işlem hacmi ise 9 milyon 328 bin 335 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 921 bin 426 lira seviyesindeydi.

Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin 783 lira 78 kuruş olarak belirlendi ve gaz ticaret miktarı 738 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 397 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 121 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün toplam 162 milyon 597 bin 30 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Aynı zamanda piyasaya arz edilen doğal gaz miktarının ise 162 milyon 314 bin 43 metreküp olduğu kayıtlara geçti.