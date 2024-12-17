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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: 3 Bin Lira ile 1950 Lira Arasında Değişiyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı yarın için 3 bin lira ile 1950 lira arasında belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 3,5 arttı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:47
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: 3 Bin Lira ile 1950 Lira Arasında Değişiyor

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için belirlenen değerlerle dikkat çekiyor. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1950 lira olarak belirlenmiştir.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 3,5 oranında artarak 1 milyar 704 milyon 945 bin 812 lira olmuştur.

Gün öncesi piyasada belirlenen fiyatlar arasında, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 08.00, 09.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük fiyat ise saat 12.00'de 1950 lira olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 645 lira 33 kuruş olarak kaydedilmiştir.

Bugün için ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlenmiştir.

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