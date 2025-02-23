Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artıyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatları yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyatlar, gün öncesi piyasanın dinamiklerine göre şekilleniyor.

İşlem Hacminde Büyük Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 45,2 artış göstererek 1 milyar 880 milyon 681 bin 959 lira düzeyine ulaştı. Bu, piyasanın canlılığını ve talebini artıran bir gösterge.

Piyasa Fiyatları ve Saat Aralıkları

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 17.00 ve 23.00 saatlerinde 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 03.00 saatinde 1999 lira 99 kuruş olarak kaydedildi. Ayrıca, gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 569 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 591 lira 35 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü İşlem Fiyatları

Öte yandan, spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş oranında işlem gördü. Bu dalgalanma, enerji maliyetlerinin değişkenliği konusunda önemli bir gösterge sunuyor.