Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:22
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artıyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatları yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyatlar, gün öncesi piyasanın dinamiklerine göre şekilleniyor.

İşlem Hacminde Büyük Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 45,2 artış göstererek 1 milyar 880 milyon 681 bin 959 lira düzeyine ulaştı. Bu, piyasanın canlılığını ve talebini artıran bir gösterge.

Piyasa Fiyatları ve Saat Aralıkları

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 17.00 ve 23.00 saatlerinde 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 03.00 saatinde 1999 lira 99 kuruş olarak kaydedildi. Ayrıca, gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 569 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 591 lira 35 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü İşlem Fiyatları

Öte yandan, spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş oranında işlem gördü. Bu dalgalanma, enerji maliyetlerinin değişkenliği konusunda önemli bir gösterge sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Katar'dan Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Ortaklık Adımı
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi
3
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 1000 Metreküp 13.216,61 Lira
4
Türkiye'de Tereyağı Üretiminde Rekor Seviye: 100 Bin Tonu Aştı
5
Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı
6
Aydın'da 7. Ulusal Pamuk Zirvesi Gerçekleştirildi
7
Çanakkale'de 190 Büyükbaş Hayvan Aracısız Olarak Satıldı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi