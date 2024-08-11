Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Değişiyor

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3.000 lira, en düşük ise 1.851,29 lira olarak belirlendi. Bu süreçte Enerji Piyasaları İşletme AŞ'den elde edilen verilere göre, elektrik piyasasında işlem hacmi yaklaşık %51,6 oranında artarak 1.705.966.687 lira seviyelerine ulaştı.

Fiyatların Saat Bazında Dağılımı

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın belirlenen saat dilimlerinde farklılıklar gösterdi. En yüksek fiyat 20:00'de 3.000 lira ile kaydedilirken, en düşük fiyat 05:00 ve 06:00'da 1.851,29 lira olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Dünya genelindeki enerji talebi ve arz durumuna bağlı olarak, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.494,01 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.527,77 lira oldu. Bugün ise spot piyasada belirlenen fiyatlar arasında en yüksek 3.000 lira, en düşük ise 230,91 lira olarak kaydedildi.