Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarına: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 748 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük 748 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:20
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarına: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 748 lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarına: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 748 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 748 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 18,3 azalarak 1 milyar 715 milyon 984 bin 582 lira olarak gerçekleşti.

Fiyat Dağılımı ve Ortalama

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı yarın için 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 12.00'de 748 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 656 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 659 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarına: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 748 lira
2
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 314 lira 62 kuruş
3
Kacır: TEKNOFEST İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesiyle Güçlenen Türkiye
4
Mehmet Şimşek: Cari Açığı Endişe Kaynağı Olmaktan Çıkardık
5
Avro Bölgesi Enflasyonu Ağustosta Yüzde 2
6
Türkiye ve Birleşik Krallık Firmaları Üçüncü Ülkelerde Ortak Altyapı Projelerine Odaklandı
7
BIST 100 Gün Ortasında Geriledi — Dolar 41,2900, Avro 48,9540

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa