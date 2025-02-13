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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 2,950 lira, en düşük ise 1,000 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:15
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2,950 lira, en düşük ise 1,000 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, önceki güne göre yüzde 9 azalarak 1 milyar 726 milyon 751 bin 916 lira oldu.

Fiyat Hedefleri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2,950 lira, en düşük saat 13.00'te 1,000 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2,389 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2,412 lira 58 kuruş olarak kaydedildi.

Piyasa Durumu

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2,950 lira, en düşük 1,874 lira 99 kuruş üzerinden işlem gördü.

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