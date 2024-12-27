Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yarın En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasalarda bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1799 lira 97 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu gelişmeler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri doğrultusunda kaydedilmiştir.

İşlem hacmi dünden bu yana yaklaşık %3 artış göstererek 1 milyar 432 milyon 984 bin 722 lira seviyesine yükselmiştir. Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı 17.00 saatinde 3 bin lira, 03.00 ve 04.00 saatlerinde ise 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edilmiştir.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektrik için aritmetik ortalama fiyat 2 bin 326 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 350 lira 75 kuruş olarak belirlenmiştir. Bugün ise spot piyasalarda, megavatsaat elektrik fiyatının en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira seviyesine geldiği not edilmiştir.