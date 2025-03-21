Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: Yüksek ve Düşük Rakamlarda Dalgalanma

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 575 milyon 143 bin 50 lira oldu.

Fiyatların Saatlik Dağılımı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için belirlenen en yüksek saatler 06.00 ve 17.00-22.00 arası olarak kaydedildi. En düşük fiyat ise 12.00 ve 13.00 saatlerinde tespit edildi.

Ortalama Elektrik Fiyatları

Gün öncesi piyasada megavatsaat elektrik fiyatlarının aritmetik ortalaması 2 bin 584 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 578 lira 37 kuruş olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, elektrik fiyatlarının iç piyasadaki dalgalanmalarını gözler önüne seriyor.