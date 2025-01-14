Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugünkü işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 10 artışla 1 milyar 931 milyon 262 bin 325 lira olarak gerçekleşti.

Fiyatta Gün İçindeki Değişimler

Gün öncesi piyasalarda, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira olarak 14.00 ile 16.00-18.00 saatlerinde kaydedilirken, en düşük fiyat 04.00 ve 05.00 saatlerinde 1799 lira 98 kuruş oldu.

Ortalama Fiyat Değerleri

Gün öncesi piyasalarda bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 651 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 699 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Bugün için spot piyasada işlem gören bir megavatsaat elektriğin fiyatları en yüksek 3 bin lira ve en düşük 1939 lira 99 kuruş seviyelerinde işlem gördü.