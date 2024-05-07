Su faturalarını şak diye düşürecek hamle! Yüzde 30 indirim o tarihte başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yerel seçimde vadettiği suya indirim uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Başkan Zeyrek tarafından bizzat yapılan açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla Manisa’da suyun yüzde 30 indirimli olarak kullandırılacağını duyurdu. Yani vatandaşlar artık Türkiye genelindeki ücretlere kıyasla daha ucuz bir şekilde temiz suya ulaşabilecek.



Peki yüzde 30’luk indirim faturaları ne kadar düşürecek? Manisa’da suyun tonu kaç TL’ye denk geliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak seçimde en yüksek oyu alan ve Manisa’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ferdi Zeyrek, ilk icraatinde su fiyatlarını düşürdü. 1 Mayıs’ta bir sistem güncellemesi duyuran belediye, saat 23.45’ten 1 Mayıs saat sabah 06.00’a kadar gerekli güncellemeleri tamamladı. Ardından yapılan ilk bildirimde ise Manisalıların artık suyun ilk 2 tonunun 1 TL’ye alınabileceği aktarıldı. Sonraki kademelerde ise kullanım ücretinin yüzde 30 indirimli olacağı kaydedildi. Yani artık Manisalılar ilk 2 ton suya yalnızca 2 TL ödedikten sonra yüzde 30 indirimli kullanım yapacak.





Manisa su indirimi başladı mı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Başkan Ferdi Zeyrek’in koltuğa oturmasının ardından ilk yapılan yeniliklerden biri suya indirim olmuştu. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren kararda artık Manisalıların Türkiye’nin en pahalı suyunu tüketmeyeceği vurgulandı. Önceki dönemde Manisa’da su giderlerinin ülkenin en pahalılarından biri olduğunun defalarca belirtildiğini aktaran Başkan Zeyrek, bu indirimle birlikte vatandaşın rahatlayacağını aktardı.

Güncelleme tamamlandı!

30 Nisan saat 23.45’te MASKİ’de başlatılan güncelleme, 1 Mayıs sabah 06.00’da tamamlandı. Tamamlanan güncelleme ile yeni fiyat tarifesinin tüm Manisa genelinde uygulanmaya başlandığı aktarıldı. Kartlı sayaç sahiplerinin indirimli olarak su yüklemesi yapabileceği ve faturalara da bu indirimlerin yansıtılacağı kaydedildi.