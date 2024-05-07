Bist 100
10.291,15 0%
DOLAR
32,28 0,12%
EURO
34,77 -0,03%
ALTIN
2.395,44 -0,07%

Su faturalarını şak diye düşürecek hamle! Yüzde 30 indirim o tarihte başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi suda büyük bir indirim yaptı! Bu kapsamda Mayıs ayıyla birlikte faturalara düşüş müjdesi verildi.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:12
Su faturalarını şak diye düşürecek hamle! Yüzde 30 indirim o tarihte başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yerel seçimde vadettiği suya indirim uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Başkan Zeyrek tarafından bizzat yapılan açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla Manisa’da suyun yüzde 30 indirimli olarak kullandırılacağını duyurdu. Yani vatandaşlar artık Türkiye genelindeki ücretlere kıyasla daha ucuz bir şekilde temiz suya ulaşabilecek. 

Peki yüzde 30’luk indirim faturaları ne kadar düşürecek? Manisa’da suyun tonu kaç TL’ye denk geliyor? 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak seçimde en yüksek oyu alan ve Manisa’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ferdi Zeyrek, ilk icraatinde su fiyatlarını düşürdü. 1 Mayıs’ta bir sistem güncellemesi duyuran belediye, saat 23.45’ten 1 Mayıs saat sabah 06.00’a kadar gerekli güncellemeleri tamamladı. Ardından yapılan ilk bildirimde ise Manisalıların artık suyun ilk 2 tonunun 1 TL’ye alınabileceği aktarıldı. Sonraki kademelerde ise kullanım ücretinin yüzde 30 indirimli olacağı kaydedildi. Yani artık Manisalılar ilk 2 ton suya yalnızca 2 TL ödedikten sonra yüzde 30 indirimli kullanım yapacak. 

Manisa su indirimi

Manisa su indirimi başladı mı? 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Başkan Ferdi Zeyrek’in koltuğa oturmasının ardından ilk yapılan yeniliklerden biri suya indirim olmuştu. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren kararda artık Manisalıların Türkiye’nin en pahalı suyunu tüketmeyeceği vurgulandı. Önceki dönemde Manisa’da su giderlerinin ülkenin en pahalılarından biri olduğunun defalarca belirtildiğini aktaran Başkan Zeyrek, bu indirimle birlikte vatandaşın rahatlayacağını aktardı. 

Güncelleme tamamlandı! 

30 Nisan saat 23.45’te MASKİ’de başlatılan güncelleme, 1 Mayıs sabah 06.00’da tamamlandı. Tamamlanan güncelleme ile yeni fiyat tarifesinin tüm Manisa genelinde uygulanmaya başlandığı aktarıldı. Kartlı sayaç sahiplerinin indirimli olarak su yüklemesi yapabileceği ve faturalara da bu indirimlerin yansıtılacağı kaydedildi. 

İLGİLİ HABERLER

Tansiyon ilaçlarını çöpe atın! Günde bir bardak içmek tansiyonu şıp diye düşürüyor

Büyükşehir Belediyesi'ne en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı yok

Altın almak için ideal rakam! İslam Memiş parası olana tüyoyu verdi!

7 Mayıs 2024: Güneşin Koç Burcuna Geçişi ve Burçların Günlük Yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
7
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Tansiyon ilaçlarını çöpe atın! Günde bir bardak içmek tansiyonu şıp diye düşürüyor

Büyükelçiliğe yüksek maaşla personel alımı! İstanbul, Ankara'da iş arayanlar dikkat

Su faturalarını şak diye düşürecek hamle! Yüzde 30 indirim o tarihte başlıyor

TCKN 6 ve 8 olanlar Dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a bakmayan çok şey kaçıracak

KPSS şartı kaldırıldı! 35 bin TL maaşla kamu kurumlarına personel alımı

Nakit para arayanlara 20.000 TL acil kredi! Ziraat Bankası 48 içinde başvurana verecek

81 ildeki ev sahibi ve kiracılar dikkat! 7 bin TL'den 14 bin TL'ye çıktı!

Akaryakıt almadan önce bunu yapan yaşadı! Tam 150 TL para iadesi var

Büyükşehir Belediyesi'ne en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı yok

Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok

Altın almak için ideal rakam! İslam Memiş parası olana tüyoyu verdi!

7 Mayıs 2024: Güneşin Koç Burcuna Geçişi ve Burçların Günlük Yorumları