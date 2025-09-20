Su Ürünlerinde Planlı Üretim 16 Türe Çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 'mavi vatan'ın bereketini korumak için önemli bir adımın daha atıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla daha önce 11 türde uygulanan üretim planlamasına 5 tür daha eklenerek toplam 16 tür planlı üretim kapsamına alındı.

Bakanlık, 'Planlı üretim modeli ile kaynaklarımızı koruyarak güçlü bir balıkçılık vizyonu ortaya koyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Planlı üretim kapsamında üretimin yüzde 80'inden fazlası alındığının altı çizildi.

Avcılıkta planlı üretime dahil edilen türler: mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, inci kefali, tıbbi sülük, beyaz kum midyesi, yılan balığı, hamsi, kalkan, kılıç, tulina ve kerevit.

Yetiştiricilikte planlı üretime dahil edilen türler: alabalık, levrek, çipura, Türk somonu ve Akdeniz midyesi.