Sürücülere oh çektiren haber geldi! Artık zorunlu değil

Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da bitti. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK DUYURDU

1 Nisan'dan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu kaldırıldı. Artık kış lastiğinden yaz lastiğine geçmenizi öneriyoruz.





Karayolları Yönetmeliği'ne göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu ve eşya taşımakta kullanılan araçlara, yerel hava ve iklim koşullarına bağlı olarak yılın belirli dönemlerinde kış lastiği takılmasını zorunlu kılıyor. Bu yetki Bakanlık tarafından Valiye de devredilebilir.