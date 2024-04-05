Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Sürücülere oh çektiren haber geldi! Artık zorunlu değil

Kış lastiği uygulaması bitti! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 20:02
Sürücülere oh çektiren haber geldi! Artık zorunlu değil

Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan'da bitti. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK DUYURDU

1 Nisan'dan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu kaldırıldı. Artık kış lastiğinden yaz lastiğine geçmenizi öneriyoruz. 

Bakanlık Duyurdu

Karayolları Yönetmeliği'ne göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu ve eşya taşımakta kullanılan araçlara, yerel hava ve iklim koşullarına bağlı olarak yılın belirli dönemlerinde kış lastiği takılmasını zorunlu kılıyor. Bu yetki Bakanlık tarafından Valiye de devredilebilir.

İLGİLİ HABERLER

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak
7
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Sürücülere oh çektiren haber geldi! Artık zorunlu değil

İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!