Suudi Arabistan, Turizme 15 Yılda 500 Milyar Dolar Yatıracak

Suudi Arabistan'dan Büyük Turizm Yatırımı

Suudi Arabistan, 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu iddialı gelişmeyi, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed el-Hatip başkent Riyad’da düzenlenen bir etkinlikte duyurdu.

Turizmde Hedefler ve Yatırımlar

İlk aşamada, ülkenin 2030 itibarıyla dünya genelinde en büyük 7. dış turizm destinasyonu olmayı hedefleyeceğini belirten Hatip, "Suudi Arabistan, gelecek 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar doları aşan yatırımlar yapmayı planlıyor" şeklinde konuştu.

Yerli İmalat ve Yeni Tesisler

Yatırımların hedefleri üzerinde duran Hatip, yeni turizm şablonlarının oluşturulacağını ve turizm endüstrisinin yerelleştirilerek altyapının yerli içeriği artırılacağını vurguladı. Ayrıca, en önemli turizm kaynağının inanç turizmi olduğunu belirten Hatip, macera, plaj, çöl, su, tarih ve spor turizmi alanlarında yeni tesislerin inşası için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.