DOLAR
34,45 0,05%
EURO
36,39 0,52%
ALTIN
2.922,76 -0,15%
BITCOIN
3.246.877,38 -1,89%

Suudi Arabistan, Turizme 15 Yılda 500 Milyar Dolar Yatıracak

Suudi Arabistan, 2030'a kadar turizm için 500 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Turizm Bakanı, yeni projelerle sektörü büyüteceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:05
Suudi Arabistan, Turizme 15 Yılda 500 Milyar Dolar Yatıracak

Suudi Arabistan'dan Büyük Turizm Yatırımı

Suudi Arabistan, 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu iddialı gelişmeyi, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed el-Hatip başkent Riyad’da düzenlenen bir etkinlikte duyurdu.

Turizmde Hedefler ve Yatırımlar

İlk aşamada, ülkenin 2030 itibarıyla dünya genelinde en büyük 7. dış turizm destinasyonu olmayı hedefleyeceğini belirten Hatip, "Suudi Arabistan, gelecek 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar doları aşan yatırımlar yapmayı planlıyor" şeklinde konuştu.

Yerli İmalat ve Yeni Tesisler

Yatırımların hedefleri üzerinde duran Hatip, yeni turizm şablonlarının oluşturulacağını ve turizm endüstrisinin yerelleştirilerek altyapının yerli içeriği artırılacağını vurguladı. Ayrıca, en önemli turizm kaynağının inanç turizmi olduğunu belirten Hatip, macera, plaj, çöl, su, tarih ve spor turizmi alanlarında yeni tesislerin inşası için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
2
Suudi Arabistan, Turizme 15 Yılda 500 Milyar Dolar Yatıracak
3
Malezya'nın Finans Stratejisi: Türkiye İçin Önemli Dersler
4
Listedeki şartları sağlayan emekliye 1500 TL belediye yardımı! Bir ay değil her ay verilecek
5
Emeklilere 2.500 TL'lik ek ödeme çıktı! Maaş hesabınızı kontrol edin: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
6
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
7
Türkiye, 2028 Sonunda Elektrikli Araç Şarj Soketi Hedefini 100 Bine Çıkarmayı Planlıyor

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı