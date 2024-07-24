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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Orman Alanları Açıklaması

Bakan Yumaklı, yanan orman alanlarının imara açıldığı iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:23
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Orman Alanları Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına katılarak yanan orman alanlarıyla ilgili gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmara Açılma İddialarına Yanıt

Bakan Yumaklı, bazı kesimlerin yanan orman alanlarının imara açıldığı yönündeki iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Buradan açıkça ilan ediyorum, eğer böyle bir durum varsa, örneğini göstersinler. Anayasal olarak bunun mümkün olması imkansızdır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, orman alanlarının korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusundaki tartışmaları alevlendirmiş görünüyor.

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