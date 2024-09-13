Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanı, 1 milyar 389 milyon lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 19:12
Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Yumaklı, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tutarında destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatacağını belirtti.

Destekleme Ödemelerinin Dağılımı

Bakan Yumaklı, ödemelerin detaylarını da paylaştı. Sertifikalı tohum kullanım desteği için 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 86 milyon 959 bin 649 lira, dane zeytin desteği için 14 milyon 867 bin 163 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği için 4 milyon 912 bin 7 lira ayırdıklarını ifade etti. Bu ödemelerin toplamı, çiftçilerin ekonomik durumuna olumlu katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Hedefimiz Bereketli Bir Tarım Sektörü

Bakan Yumaklı, ödemelerin çiftçiler için hayırlı ve bereketli olmasını dilerken, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi konusundaki kararlılıklarını bir kez daha yineledi. Bu ödemelerin, Türkiye'nin tarım sektöründeki sürdürülebilirliği destekleyeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı
2
ABD, Çin'den İthal Ürünlere Yeni Tarife Artışları Duyurdu
3
Yatırım Araçları Haftalık Performansı Raporu
4
Fındık Alımında Yeni Dönem: TMO Genel Müdürü Güldal'dan Açıklamalar
5
Gün Sonunda Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Gelişmeler
6
Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı
7
Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Artış Gösterdi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor