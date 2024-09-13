Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Yumaklı, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tutarında destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatacağını belirtti.

Destekleme Ödemelerinin Dağılımı

Bakan Yumaklı, ödemelerin detaylarını da paylaştı. Sertifikalı tohum kullanım desteği için 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 86 milyon 959 bin 649 lira, dane zeytin desteği için 14 milyon 867 bin 163 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği için 4 milyon 912 bin 7 lira ayırdıklarını ifade etti. Bu ödemelerin toplamı, çiftçilerin ekonomik durumuna olumlu katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Hedefimiz Bereketli Bir Tarım Sektörü

Bakan Yumaklı, ödemelerin çiftçiler için hayırlı ve bereketli olmasını dilerken, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi konusundaki kararlılıklarını bir kez daha yineledi. Bu ödemelerin, Türkiye'nin tarım sektöründeki sürdürülebilirliği destekleyeceğini vurguladı.