Taşköprü sarımsağı yevmiyesi: Günlük ücret bin 350 lira olarak belirlendi

Taşköprü sarımsağının 2026 dikim sezonu öncesi yevmiye tarifesi belirlendi; dikim ve çapa bin 350 lira, çıkarma bin 500 lira, sıva bin 200 lira.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:54
2026 dikim sezonu öncesi ücretler açıklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü sarımsağının 2026 yılı dikim sezonu öncesinde günlükçü yevmiyeleri belirlendi. Kararlar, Taşköprü Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen istişare toplantısında alındı.

Toplantıda alınan karara göre, sarımsak günlükçü yevmiyesi şu şekilde tespit edildi: sarımsak dikim ve çapa ücreti bin 350 lira, sarımsak çıkarma ücreti bin 500 lira, sarımsak sıva ücreti bin 200 lira ve saatlik mesai ücreti 200 TL olarak belirlendi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, toplantıda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılı sarımsak yevmiyelerimiz ilçemize hayırlı olsun. Taşköprü Kaymakamımız Abdullah Demirdağ, Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Mehmet İpek, sarımsak günlükçü başkanlarımız ve kıymetli üreticilerimizle bir araya gelerek, dünya markası Taşköprü Sarımsağımızın 2026 yılı dikim sezonu öncesi günlükçü yevmiyelerini ortak akılla belirledik. Üreticimizin emeğini, günlükçülerimizin alın terini gözeten istişareler sonucunda 2026 yılında geçerli olacak yevmiye tarifemizi de belirledik. Buna göre, sarımsak dikim ücreti 1350 TL, çapa ücreti 1350 TL, sarımsak çıkarma ücreti 1500 TL, sarımsak sıvama ücreti 1200 TL ve saat başı mesai ücreti de 200 TL olarak belirlenen fiyatların ilçemize, üreticilerimize ve emektar günlükçülerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Taşköprü sarımsağı için hep birlikte, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek ile günlükçü başkanları ve üreticiler katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

