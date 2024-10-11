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TBMM'de Savunma Sanayi Yasa Teklifi

Savunma sanayi ve ekonomideki düzenlemeleri içeren teklif TBMM'ye sunuldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:47
TBMM'de Savunma Sanayi Yasa Teklifi

Savunma Sanayi Düzenlemeleri TBMM’de Görüşülmeye Başladı

Son dönemde ekonomik zorluklar ve savunma sanayi konusundaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, TBMM’ye sunulan yeni düzenleme teklifi bünyesinde çeşitli değişiklikler içermektedir.

Katılma Payları ve Yatırım Düzenlemeleri

Ak Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla bazı işlem ve beyannamelerden katılma payı alınacaktır. Vergi Usul Kanunu'na yapılan değişiklikle birlikte, enflasyon düzeltmesine tabi tutulan yatırımların bilançoda gösterimi konusunda yeni maddeler eklenmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Değişikliği

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikle motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletler ve 6 kilovat motor gücüne sahip olan motosikletler de vergi kapsamına alınarak yeni bir tarifeye tabi tutulacaktır. Bu düzenleme, yürürlük tarihinden sonra ilk tescil işlemlerinde geçerli olacaktır.

SSDF için Yeni Katkı Payları

SSDF'nin kaynaklarının artırılması için düzenlemede ayrıca, vergi beyannamelerinden alınan damga vergisi tutarı kadar katkı payı alınması önerilmektedir. Tapu ve kadastro işlemlerinde yapılan taşınmaz satışlarında da alıcı ve satıcıdan belirli bir miktarda katılma payı alınması ön görülmektedir.

Noter İşlemlerinde Değişiklikler

Menkul satışları ve ruhsat işlemlerinde de yeni bir katılma payı düzenlemesi getirilmekte, bu payların tahsilatı ve Fon'a aktarılmasına dair hükümler belirlenmektedir.

Ekonomi ve Savunma Sanayi Kamuoyu Açıklaması

Samsun’da yeni bir organize sanayi bölgesi kurulabilmesi için gereken yasal düzenlemeler de teklife dahil edilmiştir. Ayrıca, özel tüketim vergisi düzenlemeleri ile dronlar gibi insansız hava araçları üzerinde vergi yükümlülükleri de artırılmaktadır.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak bu düzenlemelerin, savunma sanayi ve genel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

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