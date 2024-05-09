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TCMB Başkanı Karahan 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün (9 Mayıs) yılın 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 11:30
TCMB Başkanı Karahan 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı toplantısında, TCMB İdare Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, fiyatlandırma davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakın bir şekilde takip ettiklerini, enflasyon konusunda hedefe ulaşana dek sıkı para politikası uygulamalarına devam edileceğini ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyonla ilgili olarak, “Son 3 ayda enflasyon, bizim beklentilerimizde daha yüksek bir şekilde seyrediyor. Mevcut durumda, elimizdeki verilere göre, bir önceki raporda yer alan enflasyon tahminimize 3 ay gecikme ile ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kira ve konut fiyatları için önümüzdeki dönemde düşüş beklediklerini ifade eden Karahan, kredi talebinin de yavaşlamasını beklediklerini belirtti.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi

Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 38’e yükselmiş olduğunu açıkladı. Karahan, 2025 için bu tahminin yüzde 14, 2026 için ise yüzde 9 olduğunu belirtti.

Böylece Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artarak yüzde 38’e yükseldi.

Bir önceki raporda, Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 36 olarak açıklanmıştı.

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