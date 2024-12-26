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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Bilgisi

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel döviz cinsleri ve TL karşılıkları.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:37
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Bilgisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Aşağıda çeşitli döviz cinslerinin TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03435
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.37305
BHD BAHREYN DİNARI 93.3749
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29485
BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.6908
BWP BOTSVANA PULASI 2.5457
BRL BREZİLYA REALİ 5.6908
DZD CEZAYİR DİNARI 0.25972
CZK ÇEK KORUNASI 1.4594
IDR İNDONEZYA RUPİSİ 0.00218
MAD FAS DİRHEMİ 3.5036
PHP FİLİPİN PESOSU 0.60787
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.8939
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.6290
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.41327
HKD HONG KONG DOLARI 4.5361
IQD İRAN DİNARI 0.02690
ISK İZLANDA KRONU 0.25257
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06796
KES KENYA ŞİLİNİ 0.27261
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00806
LYD LİBYA DİNARI 7.1663
HUF MACAR FORİNTİ 0.08946
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.59544
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.8843
MXN MEKSİKA PESOSU 1.7458
EGP MISIR LİRASI 0.69224
MDL MOLDOVA LEYİ 1.9118
NAD NAMİBYA DOLARI 1.8792
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02290
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00273
PEN PERU YENİ SOLU 9.4413
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.5919
RSD SIRP DİNARI 0.31317
SGD SİNGAPUR DOLARI 25.9424
SDG SUDAN POUNDU 0.05868
SYP SURİYE LİRASI 0.00271
SZL SVAZİLAND LİLASI 1.8947
THB TAYLAND BAHTI 1.0300
TND TUNUS DİNARI 11.0223
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.0680
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.84207
OMR UMMAN RİYALİ 91.5148
JOD ÜRDÜN DİNARI 49.6968
VND VİETNAM DONGU 0.00139
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 9.6093
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0760
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 19.8726

Bu bilgiler ışığında, yatırımcılar döviz piyasasında stratejilerini belirlerken önemli verilere ulaşma imkanı bulacaklar.

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