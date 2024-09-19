TCMB Faiz Kararı Sonrası Borsa ve CDS'de Gelişmeler

TCMB'nin Faiz Kararı ve Piyasalara Etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı son toplantıda politik faizi koruyarak, haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde tuttu. Bu kararın hemen ardından, BIST 100 endeksi yüzde 2'ye yakın bir artış gösterdi. Aynı dönemde Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 256,5 baz puan seviyelerine gerileyerek, Şubat 2020'den bu yana en düşük değerine ulaştı.

Bankacılık Endeksi Öncü Oluyor

Borsa İstanbul'daki yükselişe bankacılık endeksi damga vurdu ve yüzde 3 değer kazandı. BIST 100 endeksi, bu artışla 9.980,81 puana kadar yükselerek, şu anda 9.956 puanda işlem görmekte. Tüm sektör endeksleri de artış gösterirken, bankacılık endeksi en fazla kazandıran sektör oldu.

Döviz Kurları Üzerinde Gözlemler

Faiz kararının sonuçlarına bağlı olarak döviz kurları da dalgalandı. Dolar/TL, %0,2 azalışla 34,0130 seviyesine gerilerken, avro/TL %0,4 artışla 38,0590 ve sterlin/TL %0,2 artış göstererek 45,1940 seviyesine yükseldi.

Analistlerin Yorumları

Finans analistleri, TCMB’nin karar metninde yer alan ifadelerin, enflasyonla mücadelenin devam edeceği yönünde sinyaller taşıdığı değerlendirildi. Bu durum, Türk lirası varlıklarına olan talebi artırma potansiyeline sahip.