TCMB Güncel Döviz Kurları

TCMB Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kuru verilerini her gün saat 15.30'da güncellemektedir. Aşağıda son güncellenen döviz kurları yer almaktadır:

Gösterge Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 33.4843 33.5447 33.4609 33.5950 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.0352 22.1789 21.9338 22.3119 1 DANİMARKA KRONU 4.8938 4.9178 4.8904 4.9291 1 EURO 36.5777 36.6436 36.5521 36.6986 1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.6695 42.8919 42.6396 42.9563 1 İSVİÇRE FRANGI 38.4769 38.7240 38.4192 38.7820 1 İSVEÇ KRONU 3.1693 3.2021 3.1670 3.2094 1 KANADA DOLARI 24.3648 24.4747 24.2747 24.5677

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.5160 1 AVUSTRALYA DOLARI 6.8316 1 DANİMARKA KRONU 0.8682 1 İSVİÇRE FRANGI 10.52 1 İSVEÇ KRONU 147.36 1 JAPON YENİ 1.3724 1 KANADA DOLARI 10.78

Bu bilgilerin yatırım kararlarınızda rehber olması amacıyla ifade edildiğini unutmayın. Detaylı bilgi için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.