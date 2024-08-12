TCMB Güncel Döviz Kurları

TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kuru verilerini her gün saat 15.30'da güncellemektedir. Aşağıda son güncellenen döviz kurları yer almaktadır:
Gösterge Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.4843
|33.5447
|33.4609
|33.5950
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.0352
|22.1789
|21.9338
|22.3119
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8938
|4.9178
|4.8904
|4.9291
|1
|EURO
|36.5777
|36.6436
|36.5521
|36.6986
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.6695
|42.8919
|42.6396
|42.9563
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.4769
|38.7240
|38.4192
|38.7820
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1693
|3.2021
|3.1670
|3.2094
|1
|KANADA DOLARI
|24.3648
|24.4747
|24.2747
|24.5677
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5160
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.8316
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8682
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.52
|1
|İSVEÇ KRONU
|147.36
|1
|JAPON YENİ
|1.3724
|1
|KANADA DOLARI
|10.78
Bu bilgilerin yatırım kararlarınızda rehber olması amacıyla ifade edildiğini unutmayın. Detaylı bilgi için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.