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TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği 15.30 tarihli döviz kurlarını keşfedin.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:42
TCMB Güncel Döviz Kurları

TCMB Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kuru verilerini her gün saat 15.30'da güncellemektedir. Aşağıda son güncellenen döviz kurları yer almaktadır:

Gösterge Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI33.484333.544733.460933.5950
1AVUSTRALYA DOLARI22.035222.178921.933822.3119
1DANİMARKA KRONU4.89384.91784.89044.9291
1EURO36.577736.643636.552136.6986
1İNGİLİZ STERLİNİ42.669542.891942.639642.9563
1İSVİÇRE FRANGI38.476938.724038.419238.7820
1İSVEÇ KRONU3.16933.20213.16703.2094
1KANADA DOLARI24.364824.474724.274724.5677

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz Kur
1ABD DOLARI1.5160
1AVUSTRALYA DOLARI6.8316
1DANİMARKA KRONU0.8682
1İSVİÇRE FRANGI10.52
1İSVEÇ KRONU147.36
1JAPON YENİ1.3724
1KANADA DOLARI10.78

Bu bilgilerin yatırım kararlarınızda rehber olması amacıyla ifade edildiğini unutmayın. Detaylı bilgi için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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