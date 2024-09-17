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TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde 259 Milyar Lira Teklif Aldı

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 259 milyar liralık teklif yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:56
TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde 259 Milyar Lira Teklif Aldı

TCMB İkinci TL Depo İhalesini Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 280 milyar liralık TL depo alım ihalesinde dikkat çekici bir teklif alma süreci yaşadı. İhalede toplam teklif tutarı 259 milyar 363 milyon lira olarak belirlendi.

İhale Detayları

Bugün gerçekleştirilen ihale kapsamında, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edilirken, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, TCMB'nin düzenlediği bu ihale, katılımcılardan gelen yoğun ilgiyle dikkatleri üzerine çekti.

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