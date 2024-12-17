TCMB, Moneymate'ye Elektronik Para İhracı İzni Verdi

TCMB'den Önemli Adım: Moneymate'e İzin Verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımladığı karar ile Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni vermiştir.

Resmi Gazete'deki Açıklamalar

TCMB'nin Resmi Gazete'de yer alan kararında, 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde, Moneymate'in sunduğu hizmetler belirtilmiştir.

Kararda, "Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere izin verilmiştir," ifadelerine yer verilmiştir.