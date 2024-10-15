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TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Listesi

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kur bilgilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:40
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Listesi

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan dövizlerin kur tablosunu yayımladı. İlgili dövizlerin TL karşılığı şu şekildedir:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03493
ALL Arnavutluk Lek'i 0.37753
BHD Bahreyn Dinarı 90.8003
BDT Bangladeş Takası 0.28647
BAM Bosna-Hersek Markı 19.0313
BWP Botsvana Pulası 2.5692
BRL Brezilya Reali 6.1201
DZD Cezayir Dinarı 0.25661
CZK Çek Korunası 1.4788
IDR Endonezya Rupisi 0.00220
MAD Fas Dirhemi 3.4784
PHP Filipin Pesosu 0.59180
ZAR Güney Afrika Randı 1.9449
GEL Gürcistan Lari 12.5394
INR Hindistan Rupisi 0.40732
HKD Hong Kong Doları 4.4067
IQD Irak Dinarı 0.02613
ISK İzlanda Kronu 0.24994
KZT Kazakistan Tengesi 0.07016
KES Kenya Şilini 0.26537
COP Kolombiya Pesosu 0.00814
LYD Libya Dinarı 7.1395
HUF Macar Forinti 0.09318
MKD Makedonya Dinarı 0.60626
MYR Malezya Ringgiti 7.9435
MXN Meksika Pesosu 1.7584
EGP Mısır Lirası 0.70517
MDL Moldova Leyi 1.9367
NAD Namibya Doları 1.9449
NGN Nijerya Nairası 0.02094
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.1122
PLN Polonya Zlotisi 8.6915
RSD Sırp Dinarı 0.31884
SGD Singapur Doları 26.1547
SDG Sudan Poundu 0.05701
SYR Suriye Lirası 0.00263
SZL Svatzi Lilangeni 1.9449
THB Tayland Bahtı 1.0265
TND Tunus Dinarı 11.1344
TMT Türkmenistan Manatı 9.7816
UAH Ukrayna Hryvnası 0.83111
OMR Umman Riyali 88.9262
JOD Ürdün Dinarı 48.2829
VND Vietnam Dongu 0.00137
ILS İsrail Şekeli 9.1188
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0641
NZD Yeni Zelanda Doları 20.8494

Yukarıdaki bilgiler, döviz ticareti yapanlar ve döviz kurları ile ilgilenen yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.

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