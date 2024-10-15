TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Listesi

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan dövizlerin kur tablosunu yayımladı. İlgili dövizlerin TL karşılığı şu şekildedir:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03493 ALL Arnavutluk Lek'i 0.37753 BHD Bahreyn Dinarı 90.8003 BDT Bangladeş Takası 0.28647 BAM Bosna-Hersek Markı 19.0313 BWP Botsvana Pulası 2.5692 BRL Brezilya Reali 6.1201 DZD Cezayir Dinarı 0.25661 CZK Çek Korunası 1.4788 IDR Endonezya Rupisi 0.00220 MAD Fas Dirhemi 3.4784 PHP Filipin Pesosu 0.59180 ZAR Güney Afrika Randı 1.9449 GEL Gürcistan Lari 12.5394 INR Hindistan Rupisi 0.40732 HKD Hong Kong Doları 4.4067 IQD Irak Dinarı 0.02613 ISK İzlanda Kronu 0.24994 KZT Kazakistan Tengesi 0.07016 KES Kenya Şilini 0.26537 COP Kolombiya Pesosu 0.00814 LYD Libya Dinarı 7.1395 HUF Macar Forinti 0.09318 MKD Makedonya Dinarı 0.60626 MYR Malezya Ringgiti 7.9435 MXN Meksika Pesosu 1.7584 EGP Mısır Lirası 0.70517 MDL Moldova Leyi 1.9367 NAD Namibya Doları 1.9449 NGN Nijerya Nairası 0.02094 UZS Özbekistan Somu 0.00268 PEN Peru Yeni Solu 9.1122 PLN Polonya Zlotisi 8.6915 RSD Sırp Dinarı 0.31884 SGD Singapur Doları 26.1547 SDG Sudan Poundu 0.05701 SYR Suriye Lirası 0.00263 SZL Svatzi Lilangeni 1.9449 THB Tayland Bahtı 1.0265 TND Tunus Dinarı 11.1344 TMT Türkmenistan Manatı 9.7816 UAH Ukrayna Hryvnası 0.83111 OMR Umman Riyali 88.9262 JOD Ürdün Dinarı 48.2829 VND Vietnam Dongu 0.00137 ILS İsrail Şekeli 9.1188 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0641 NZD Yeni Zelanda Doları 20.8494

Yukarıdaki bilgiler, döviz ticareti yapanlar ve döviz kurları ile ilgilenen yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.