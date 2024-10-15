TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Listesi

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan dövizlerin kur tablosunu yayımladı. İlgili dövizlerin TL karşılığı şu şekildedir:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03493
|ALL
|Arnavutluk Lek'i
|0.37753
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.8003
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28647
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.0313
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5692
|BRL
|Brezilya Reali
|6.1201
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25661
|CZK
|Çek Korunası
|1.4788
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00220
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4784
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.59180
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9449
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.5394
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40732
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.4067
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02613
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24994
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07016
|KES
|Kenya Şilini
|0.26537
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00814
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1395
|HUF
|Macar Forinti
|0.09318
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60626
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.9435
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7584
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70517
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9367
|NAD
|Namibya Doları
|1.9449
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02094
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00268
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.1122
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.6915
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31884
|SGD
|Singapur Doları
|26.1547
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05701
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00263
|SZL
|Svatzi Lilangeni
|1.9449
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0265
|TND
|Tunus Dinarı
|11.1344
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7816
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.83111
|OMR
|Umman Riyali
|88.9262
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.2829
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00137
|ILS
|İsrail Şekeli
|9.1188
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0641
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.8494
Yukarıdaki bilgiler, döviz ticareti yapanlar ve döviz kurları ile ilgilenen yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.