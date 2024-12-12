KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor

Kur Korumalı Mevduat Hesapları (KKM) Düşüyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 13 milyar 543 milyon lira azalarak 1 trilyon 184 milyar 677 milyon lira seviyesine geriledi. Bu, KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki oranının %6,59 olduğu anlamına geliyor.

Bankacılık Sektöründe Kredi Artışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Aralık haftasında 73 milyar 537 milyon lira artarak 15 trilyon 491 milyar 156 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu dönemde toplam mevduat, bankalar arası dahil 187 milyar 452 milyon lira azalarak 17 trilyon 979 milyar 508 milyon lira seviyesine indi.

Tüketici Kredilerinde Artış

Tüketici kredileri ise 1 trilyon 951 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu tutarın 499 milyar 913 milyon lirası konut, 74 milyar 891 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 376 milyar 118 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Ayrıca, taksitli ticari kredilerin tutarı 28 milyar 325 milyon lira artarak 2 trilyon 81 milyar 412 milyon lira oldu.

Bireysel Kredi Kartları ve Takipteki Alacaklar

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise %0,3 azalışla 1 trilyon 739 milyar 36 milyon lira seviyesine düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 603 milyar 609 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 135 milyar 427 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

Yasal Öz Kaynaklar ve Takipteki Alacaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 milyar 519 milyon lira artışla 290 milyar 362 milyon lira seviyesine ulaşırken, bu alacakların 216 milyar 196 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Ayrıca, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 433 milyon lira yükselerek 3 trilyon 308 milyar 403 milyon lira oldu.