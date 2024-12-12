Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Büyük Değişim Gördü

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırım Tercihleri Değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Aralık haftasında net 157,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 102,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Ayrıca, 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığına sahip oldu.

Hisse Senedi ve DİBS Stoklarında Önemli Değişim

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 29 Kasım itibarıyla 33 milyar 100,2 milyon dolar iken, 6 Aralık haftasında bu rakam 35 milyar 939,5 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde, DİBS stoku ise 17 milyar 909,1 milyon dolardan 17 milyar 747,5 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 393,5 milyon dolardan 424,7 milyon dolara çıkarak artış gösterdi.