TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

İkinci TL Depo Alım İhalesinde Gelen Teklifler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci TL depo alım ihalesini gerçekleştirdi. Bu ihalede toplamda 296 milyar 489 milyon lira tutarında teklif sunuldu.

İhale Detayları

Bugün düzenlenen ihale kapsamında, 330 milyar liralık bir tutar açıldı. İhalede belirlenen faiz oranları ise şu şekildedir:

Minimum Faiz Oranı: %49,98

Maksimum Faiz Oranı: %50

Ortalama Faiz Oranı: %50

İhaleye gelen tekliflerin büyüklüğü, piyasalardaki likidite durumunu ve yatırımcıların TL'ye duyduğu güveni göstermektedir.