TCMB Ocak Raporu: Enflasyonda Yeni Gelişmeler ve Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Etkiler

TCMB, Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu Yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sağlık hizmetlerinde yaşanan özel sektördeki tarife artışları ve SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) kapsamındaki muayene katılım payı artışlarının etkilerinin belirgin olduğuna dikkat çekti. Bu bulgular, Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda yer aldı.

Yıllık Enflasyon ve Fiyat Artışları

Rapora göre, yıllık enflasyon enerjide görece yatay bir seyir izlerken, diğer ana gruplarda gerileme görüldü. Aylık fiyat artışında hizmetler sektörü öne çıkarken, tüketici sepetindeki güncellemeyle hizmetler sektörünün payı arttı. Bu değişimin Ocak ayı enflasyonuna etkisi yaklaşık 0,3 puan artırıcı yönde oldu.

Gıda ve Enerji Fiyatları

Gıda grubunda aylık fiyat artışı, ekmek ve tahıllar başta olmak üzere işlenmiş gıda alt grubundan kaynaklandı. Enerji fiyatları, şebeke suyu tarifelerindeki artış ve küresel enerji emtia fiyatlarını etkileyen etkenlerin etkisiyle yükseldi. Böylece, temel mal enflasyonu ılımlı bir seyir izledi.

Hizmet Grubundaki Fiyatlanma ve Ödenen Muayene Katılım Payları

Ocak ayında, ücret artışları ve yönetilen fiyat güncellemeleri nedeniyle hizmet grubunda aylık enflasyon önemli ölçüde güçlendi. Sağlık hizmetlerindeki tarife güncellemeleri yüksek aylık enflasyonlarla dikkat çekti. 2017 yılından bu yana ilk kez, resmi sağlık hizmeti sunucularında muayene katılım payı tutarlarında güçlü artışa gidildi. Bu düzenlemenin Ocak ayı tüketici artışına etkisi ise 0,56 puan oldu.

Tüketici Fiyatları ve Kira Grubu Enflasyonu

Kira grubu enflasyonu, sözleşme yenileme oranlarındaki mevsimsel yükseliş sonucu %8,66 artarak yıllık enflasyonu %100,64 seviyesine geriledi. Ulaştırma hizmetleri alt grubunda %7,89 artış kaydedilirken, emek yoğun lokanta-otel fiyatları ise %6,50 yükseldi.

Genel Enflasyon Analizi

Ocak ayında yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerilerken, temel mal grubu fiyatları %0,74 oranında artarak yıllık enflasyon %23,95 oldu. İşlenmemiş gıdadaki fiyat artışları %2,66 olurken, işlenmiş gıda grubundaki artış %4,92 olarak belirlendi.

Sonuç

Yıllık enflasyondaki bu gelişmeler, önümüzdeki süreçte TCMB'nin politikalarını ve tüketici davranışlarını da etkileyecek. Sağlık hizmetlerindeki fiyat artışları ve genel enflasyon trendi, izlenmeye devam edilecek önemli konular arasında yer alıyor.