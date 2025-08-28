TCMB Rezervleri 176,3 Milyar Dolara Geriledi

TCMB Rezervleri 22 Ağustos Haftasında 176,327 Milyar Dolara İndi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 22 Ağustos haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla 176 milyar 327 milyon dolar seviyesine geriledi.

Haftalık Dağılım

Rapora göre, 22 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artarak 91 milyar 90 milyon dolar düzeyine yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos haftasında 90 milyar 928 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalışla 85 milyar 582 milyon dolar seviyesinden 85 milyar 237 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, bir önceki hafta olan 176 milyar 510 milyon dolar seviyesinden 176 milyar 327 milyon dolara indi.

Ocak 2024'ten Bu Yana Rezervler (milyon dolar)

26.01.2024 — Altın Rezervleri: 48.007, Brüt Döviz Rezervleri: 89.154, Toplam Rezervler: 137.161

23.02.2024 — Altın Rezervleri: 49.271, Brüt Döviz Rezervleri: 82.479, Toplam Rezervler: 131.750

29.03.2024 — Altın Rezervleri: 54.378, Brüt Döviz Rezervleri: 68.748, Toplam Rezervler: 123.126

26.04.2024 — Altın Rezervleri: 59.113, Brüt Döviz Rezervleri: 64.967, Toplam Rezervler: 124.080

31.05.2024 — Altın Rezervleri: 59.740, Brüt Döviz Rezervleri: 83.909, Toplam Rezervler: 143.648

28.06.2024 — Altın Rezervleri: 58.077, Brüt Döviz Rezervleri: 84.833, Toplam Rezervler: 142.910

19.07.2024 — Altın Rezervleri: 59.214, Brüt Döviz Rezervleri: 94.695, Toplam Rezervler: 153.910

29.08.2024 — Altın Rezervleri: 60.043, Brüt Döviz Rezervleri: 89.329, Toplam Rezervler: 149.373

27.09.2024 — Altın Rezervleri: 63.566, Brüt Döviz Rezervleri: 93.824, Toplam Rezervler: 157.390

25.10.2024 — Altın Rezervleri: 65.894, Brüt Döviz Rezervleri: 93.504, Toplam Rezervler: 159.398

01.11.2024 — Altın Rezervleri: 66.614, Brüt Döviz Rezervleri: 93.005, Toplam Rezervler: 159.619

13.12.2024 — Altın Rezervleri: 65.307, Brüt Döviz Rezervleri: 98.175, Toplam Rezervler: 163.482

27.12.2024 — Altın Rezervleri: 64.319, Brüt Döviz Rezervleri: 90.738, Toplam Rezervler: 155.057

24.01.2025 — Altın Rezervleri: 68.232, Brüt Döviz Rezervleri: 99.328, Toplam Rezervler: 167.560

14.02.2025 — Altın Rezervleri: 72.475, Brüt Döviz Rezervleri: 100.677, Toplam Rezervler: 173.152

14.03.2025 — Altın Rezervleri: 74.013, Brüt Döviz Rezervleri: 98.069, Toplam Rezervler: 171.082

21.03.2025 — Altın Rezervleri: 74.785, Brüt Döviz Rezervleri: 88.328, Toplam Rezervler: 163.114

04.04.2025 — Altın Rezervleri: 76.422, Brüt Döviz Rezervleri: 77.838, Toplam Rezervler: 154.261

30.05.2025 — Altın Rezervleri: 83.164, Brüt Döviz Rezervleri: 70.026, Toplam Rezervler: 153.190

05.06.2025 — Altın Rezervleri: 85.573, Brüt Döviz Rezervleri: 70.306, Toplam Rezervler: 155.879

13.06.2025 — Altın Rezervleri: 86.543, Brüt Döviz Rezervleri: 72.744, Toplam Rezervler: 159.289

20.06.2025 — Altın Rezervleri: 85.001, Brüt Döviz Rezervleri: 70.697, Toplam Rezervler: 155.698

11.07.2025 — Altın Rezervleri: 84.692, Brüt Döviz Rezervleri: 81.551, Toplam Rezervler: 166.243

18.07.2025 — Altın Rezervleri: 85.266, Brüt Döviz Rezervleri: 83.303, Toplam Rezervler: 168.567

25.07.2025 — Altın Rezervleri: 85.223, Brüt Döviz Rezervleri: 86.625, Toplam Rezervler: 171.848

01.08.2025 — Altın Rezervleri: 84.079, Brüt Döviz Rezervleri: 84.909, Toplam Rezervler: 168.989

08.08.2025 — Altın Rezervleri: 86.758, Brüt Döviz Rezervleri: 87.607, Toplam Rezervler: 174.365

15.08.2025 — Altın Rezervleri: 85.582, Brüt Döviz Rezervleri: 90.928, Toplam Rezervler: 176.510

22.08.2025 — Altın Rezervleri: 85.237, Brüt Döviz Rezervleri: 91.090, Toplam Rezervler: 176.327