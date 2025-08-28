TCMB Rezervleri 176,3 Milyar Dolara Geriledi

TCMB Rezervleri 22 Ağustos Haftasında 176,327 Milyar Dolara İndi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 22 Ağustos haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla 176 milyar 327 milyon dolar seviyesine geriledi.
Haftalık Dağılım
Rapora göre, 22 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artarak 91 milyar 90 milyon dolar düzeyine yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ağustos haftasında 90 milyar 928 milyon dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalışla 85 milyar 582 milyon dolar seviyesinden 85 milyar 237 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri, bir önceki hafta olan 176 milyar 510 milyon dolar seviyesinden 176 milyar 327 milyon dolara indi.
Ocak 2024'ten Bu Yana Rezervler (milyon dolar)
26.01.2024 — Altın Rezervleri: 48.007, Brüt Döviz Rezervleri: 89.154, Toplam Rezervler: 137.161
23.02.2024 — Altın Rezervleri: 49.271, Brüt Döviz Rezervleri: 82.479, Toplam Rezervler: 131.750
29.03.2024 — Altın Rezervleri: 54.378, Brüt Döviz Rezervleri: 68.748, Toplam Rezervler: 123.126
26.04.2024 — Altın Rezervleri: 59.113, Brüt Döviz Rezervleri: 64.967, Toplam Rezervler: 124.080
31.05.2024 — Altın Rezervleri: 59.740, Brüt Döviz Rezervleri: 83.909, Toplam Rezervler: 143.648
28.06.2024 — Altın Rezervleri: 58.077, Brüt Döviz Rezervleri: 84.833, Toplam Rezervler: 142.910
19.07.2024 — Altın Rezervleri: 59.214, Brüt Döviz Rezervleri: 94.695, Toplam Rezervler: 153.910
29.08.2024 — Altın Rezervleri: 60.043, Brüt Döviz Rezervleri: 89.329, Toplam Rezervler: 149.373
27.09.2024 — Altın Rezervleri: 63.566, Brüt Döviz Rezervleri: 93.824, Toplam Rezervler: 157.390
25.10.2024 — Altın Rezervleri: 65.894, Brüt Döviz Rezervleri: 93.504, Toplam Rezervler: 159.398
01.11.2024 — Altın Rezervleri: 66.614, Brüt Döviz Rezervleri: 93.005, Toplam Rezervler: 159.619
13.12.2024 — Altın Rezervleri: 65.307, Brüt Döviz Rezervleri: 98.175, Toplam Rezervler: 163.482
27.12.2024 — Altın Rezervleri: 64.319, Brüt Döviz Rezervleri: 90.738, Toplam Rezervler: 155.057
24.01.2025 — Altın Rezervleri: 68.232, Brüt Döviz Rezervleri: 99.328, Toplam Rezervler: 167.560
14.02.2025 — Altın Rezervleri: 72.475, Brüt Döviz Rezervleri: 100.677, Toplam Rezervler: 173.152
14.03.2025 — Altın Rezervleri: 74.013, Brüt Döviz Rezervleri: 98.069, Toplam Rezervler: 171.082
21.03.2025 — Altın Rezervleri: 74.785, Brüt Döviz Rezervleri: 88.328, Toplam Rezervler: 163.114
04.04.2025 — Altın Rezervleri: 76.422, Brüt Döviz Rezervleri: 77.838, Toplam Rezervler: 154.261
30.05.2025 — Altın Rezervleri: 83.164, Brüt Döviz Rezervleri: 70.026, Toplam Rezervler: 153.190
05.06.2025 — Altın Rezervleri: 85.573, Brüt Döviz Rezervleri: 70.306, Toplam Rezervler: 155.879
13.06.2025 — Altın Rezervleri: 86.543, Brüt Döviz Rezervleri: 72.744, Toplam Rezervler: 159.289
20.06.2025 — Altın Rezervleri: 85.001, Brüt Döviz Rezervleri: 70.697, Toplam Rezervler: 155.698
11.07.2025 — Altın Rezervleri: 84.692, Brüt Döviz Rezervleri: 81.551, Toplam Rezervler: 166.243
18.07.2025 — Altın Rezervleri: 85.266, Brüt Döviz Rezervleri: 83.303, Toplam Rezervler: 168.567
25.07.2025 — Altın Rezervleri: 85.223, Brüt Döviz Rezervleri: 86.625, Toplam Rezervler: 171.848
01.08.2025 — Altın Rezervleri: 84.079, Brüt Döviz Rezervleri: 84.909, Toplam Rezervler: 168.989
08.08.2025 — Altın Rezervleri: 86.758, Brüt Döviz Rezervleri: 87.607, Toplam Rezervler: 174.365
15.08.2025 — Altın Rezervleri: 85.582, Brüt Döviz Rezervleri: 90.928, Toplam Rezervler: 176.510
22.08.2025 — Altın Rezervleri: 85.237, Brüt Döviz Rezervleri: 91.090, Toplam Rezervler: 176.327