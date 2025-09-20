TEKNOFEST İstanbul'da SOLOTÜRK Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, Atatürk Havalimanı'nda yüksek hızlı manevralar ve itfaiyenin oluşturduğu 'su takı' altından geçişle TEKNOFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:47
TEKNOFEST İstanbul'da SOLOTÜRK Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

TEKNOFEST İstanbul'da SOLOTÜRK Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu organizasyon kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

SOLOTÜRK Gösterisi ve İzleyici Tepkisi

Festival alanını dolduran vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının gökyüzündeki performansını heyecanla takip etti. TSK'nın F-16 uçağıyla sergilenen yüksek hız, ani dönüşler ve alçak irtifa geçişleri büyük beğeni topladı; izleyiciler gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek pilotları sık sık alkışladı.

Uçakların piste inişinin ardından gösteri, itfaiye araçlarının karşılıklı su püskürtmesiyle oluşturulan 'su takı' ve bazı yayınlarda geçtiği gibi 'gökkuşağının' altından geçilmesiyle sonlandırıldı. Bu etkileyici anlar ziyaretçiler tarafından fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi.

Festivalde Diğer Etkinlikler

TEKNOFEST'te havacılık gösterilerinin yanı sıra teknoloji yarışmaları, girişim sunumları, sergiler ve bilimsel etkinlikler de yoğun ilgi görüyor. Festival kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler düzenleniyor ve katılımcılar milli teknoloji projelerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sağlarken, 7’den 70’e geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlıyor; gökyüzünde gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterileri festivalin en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEKNOFEST İstanbul'da SOLOTÜRK Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
2
Bakan Bolat: TEKNOFEST’te Savunmada 90 Bin İstihdam, 20 Milyar Dolar Üretim
3
AB'de Ortalama Yaşam Süresi 2024'te 81,7 Yıla Yükseldi
4
Mersin-Tarsus OSB'de Yıl Sonunda Üretim Başlıyor
5
AirCar, İki Kişilik Uçan Araba ile İlk İnsanlı Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yatay Seyir İzledi
7
Hayırlı olsun diyerek duyurdular! Bayram ikramiyesinde 11.495 TL sürprizi!

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü