TEKNOFEST İstanbul'da SOLOTÜRK Nefes Kesen Gösteri Uçuşu

TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu organizasyon kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

SOLOTÜRK Gösterisi ve İzleyici Tepkisi

Festival alanını dolduran vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının gökyüzündeki performansını heyecanla takip etti. TSK'nın F-16 uçağıyla sergilenen yüksek hız, ani dönüşler ve alçak irtifa geçişleri büyük beğeni topladı; izleyiciler gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek pilotları sık sık alkışladı.

Uçakların piste inişinin ardından gösteri, itfaiye araçlarının karşılıklı su püskürtmesiyle oluşturulan 'su takı' ve bazı yayınlarda geçtiği gibi 'gökkuşağının' altından geçilmesiyle sonlandırıldı. Bu etkileyici anlar ziyaretçiler tarafından fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi.

Festivalde Diğer Etkinlikler

TEKNOFEST'te havacılık gösterilerinin yanı sıra teknoloji yarışmaları, girişim sunumları, sergiler ve bilimsel etkinlikler de yoğun ilgi görüyor. Festival kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler düzenleniyor ve katılımcılar milli teknoloji projelerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji vizyonuna katkı sağlarken, 7’den 70’e geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlıyor; gökyüzünde gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterileri festivalin en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.