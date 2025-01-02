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Temerrüt Faiz Oranı Yükseldi: TCMB'den Yeni Düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ticari mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faiz oranını %53,25’e yükseltti ve alacak tahsili masraflarını artırdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:56
Temerrüt Faiz Oranı Yükseldi: TCMB'den Yeni Düzenleme

Ticari Temerrüt Faiz Oranı Artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

TCMB, bu değişikliği içeren "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı.

Geç Ödemelerde Yeni Oran

Yapılan düzenlemeye göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere yönelik temerrüt faiz oranı, sözleşmede belirtilmemiş veya geçersiz durumda %53,25 olarak uygulanacak. Bu oran, 2024 yılı başında %48 olarak belirlenmişti.

Alacak Tahsili Masrafları Artıyor

Ayrıca, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1475 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen yıl 1310 lira olarak belirlenmişti.

Bu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi gereği alınmıştır.

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