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Ticaret Bakanı Bolat, Bangladeş'te İşbirliği Fırsatlarını Görüşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bangladeş'teki ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini ele alacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:32
Ticaret Bakanı Bolat, Bangladeş'te İşbirliği Fırsatlarını Görüşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Bangladeş arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. 9 Ocak'ta, Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak olan bu ziyarete, Türk iş dünyasının önde gelen temsilcileri de eşlik edecek.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Bolat, Dakka'da Bangladeş Geçici Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ve Ticaret ile Tekstil ve Jüt bakanlıklarının danışmanı Şeyh Beşir Uddin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaret heyetinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi kuruluşların yetkilileri bulunacak.

Bu ziyarette, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini ileri seviyelere taşımak amacıyla Türk ve Bangladeş iş dünyasının önemli temsilcileriyle bir Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek. Bakan Bolat, Bangladeş'teki Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek mevcut sorunlar ve potansiyel işbirliği fırsatları konusunda görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca, Bakan Bolat'ın Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Bangladeşliler ile de görüşmesi planlanıyor.

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki tarihi bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bugün itibarıyla Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 1,3 milyar dolar'ın üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İkili ticarette daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapı oluşturmak amacıyla, altyapı projeleri, enerji, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm, madencilik, lojistik, e-ticaret, savunma sanayi ve temiz enerji gibi yeni işbirliği alanları da ele alınacak. Bu ziyaret, iki ülke arasında daha fazla işbirliği ve ortaklık geliştirmek için kararlılık göstermenin bir göstergesi olacak.

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