Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-ABD İlişkileri 2024 Sonrasına Umutla Bakıyor

Ticaret Bakanı Bolat, Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde Türkiye-ABD ekonomi ilişkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bolat, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından bu ilişkilerin devam edeceğini umduklarını belirtti.

İstanbul'daki TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen zirvede konuşan Bolat, 2024 yılında yakaladıkları ticaret ivmesini, 2025 yılında da devam ettirmek istediklerini vurguladı. Bakan, Türkiye ile ABD arasındaki ticarette son 5 yılda gözle görülür bir artış olduğunu ifade etti.

Dünya Ekonomisinde Dönüşüm

Bolat, dünya ekonomisinin karmaşık bir seyir izlediğine dikkat çekerken, ABD'deki büyüme oranlarının nispeten iyi seyrettiğini bildirdi. Avrupa Birliği'nin büyüme ortalamasının geçen yıl %0,6 iken bu yıl %0,6-0,7 arasında tahmin edildiğini hatırlatan Bolat, Türkiye'nin de büyüme verileri konusunda olumlu bir tablo sergilediğini aktardı.

Pandemi Dönemi Büyümesi

Son veriler ışığında Türkiye ekonomisinin, pandemiye rağmen büyüme başarısı gösterdiğini söyleyen Bolat, yıllık milli gelirin 1 trilyon 130 milyar dolara çıktığını ve kişi başına milli gelirin 13 bin 243 dolara yükseldiğini bildirdi.

Dış Ticarette Olumlu Gelişmeler

Son 22 yılda ihracatın 7 kat arttığını ifade eden Bakan Bolat, bu yıl dış ticaret açığının 30,6 milyar dolar azalarak 79,3 milyar dolara gerilediğini belirtti. Ayrıca, cari işlemler açığındaki iyileşmeleri vurgulayan Bolat, bu yıl içerisinde cari açığın sadece 3,3 milyar dolar seviyesine gerilediğini kaydetti.

Ticaretin Dengesi ve Hedefler

Bolat, Türkiye ile ABD arasında dengeli bir ticaret ilişkisinin var olduğunu belirterek, 2023 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaretin 40 milyar doları bulduğunu ifade etti. Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde 2028'e kadar 50 milyar dolarlık bir ihracat hedefleniyor.

Türkiye'nin lojistik sektörünün de önemine değinen Bakan Bolat, bu sektördeki cironun 100 milyar dolara ulaştığını ve dünya lojistik ihracatından Türkiye'nin %2,9'luk bir pay aldığını bildirdi. Orta vadede 50 milyar dolarlık lojistik ihracatı hedeflerinin olduğunu açıkladı.

ABD Yatırımları ve Gelecek Vizyonu

Bolat, ABD'nin Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci ülke olduğunu vurgulayarak, 2100'den fazla ABD şirketinin Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi. Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda güçlü bir temele sahip olduğunu belirten Bolat, ticaretin ötesinde askeri, savunma ve siyasi alanlarda da istikrarlı bir işbirliği yürütüldüğünü ifade etti.

Sözlerini tamamlayan Bolat, Türkiye-ABD ekonomi ilişkilerinin, önümüzdeki dönemde daha da hızlanmasını umduklarını belirterek, Türkiye'nin 2053 hedefleri arasında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girme hedefini iş insanlarının katkılarıyla gerçekleştireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Hedef Pazar ABD Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Hedef Pazar ABD Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.