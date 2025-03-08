Ticaret Bakanı Bolat: Yazın Enflasyondaki Gerileme Hızlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD iftarında enflasyon ve ekonomik büyüme üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:20
Ticaret Bakanı Bolat: Yazın Enflasyondaki Gerileme Hızlanacak

Ticaret Bakanı Bolat'tan Ekonomi Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin yaz döneminde enflasyondaki gerilemenin hızlanacağını belirtti. Bolat, "Gerek enflasyondaki gerileme gerekse finans maliyetlerindeki gerilemeyle beraber dengeli büyüme göreceğiz." dedi.

Yaz Döneminde İşsizlikte Düşüş Bekleniyor

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin istikrar içinde büyümesine devam ettiğine dikkat çekerek, önümüzdeki aylarda işsizlik rakamının 3 milyonun altına inmesini beklediklerini ifade etti. "Türkiye ekonomisi istikrar içinde büyümeye devam ettikçe işsizlik rakamında ciddi bir düşüş yaşanacak." dedi.

Deprem Sonrası İyileşme Çabaları

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan iyileştirmeleri hatırlatan Bakan Bolat, "Yaraların, hasarların yüzde 60'ından fazlası tamamlandı. 201 bin aile konutlarına veya iş yerlerine kavuştu." şeklinde konuştu.

Rekabet Kurulu Hakkında Açıklama

Ayrıca, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan soruşturmaya hakkında bilgi veren Bolat, "Bu işin aslı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir süreçtir. Yani ortada bir soruşturma yoktur.", dedi.

Bolat, "Bunlar gerçekleri çarpıtarak algı yaratmaya çalışıyorlar. Halkımıza yapılacak bütün güzel sosyal hizmetlerden kıvanç duyarız." diye ekledi.

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