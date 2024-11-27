Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İslam Ülkeleriyle Ticaret Payını Yükseltmeye Devam Ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Helal Zirvesi'nde yapmış olduğu konuşmada, Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ticaretin önemli bir artış gösterdiğini duyurdu.

Ticaret Hedefleri Büyüyor

Bakan Bolat, “İslam ülkeleriyle Türkiye'nin ticaretinin, Türkiye'nin toplam ticaretindeki payı 2002 yılında yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya yükselttik. Birkaç yıl içinde bu payı yüzde 30'a, 2030'lu yıllara doğru yüzde 35'e çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye belirtti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Bolat, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm sektörlerle iş birliği yapacaklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen etkinliğin Türkiye'nin dış ticaret stratejileri açısından önemli bir basamak olduğuna dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.