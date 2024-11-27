DOLAR
34,65 -0,01%
EURO
36,46 -0,19%
ALTIN
2.949,69 -0,66%
BITCOIN
3.237.081,71 -2,1%

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İslam Ülkeleriyle Ticaret Payını Yükseltmeye Devam Ediyoruz

Bakan Bolat, İslam ülkeleriyle ticaretin payının artacağını ve hedeflerinin 2030'da yüzde 35 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:22
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İslam Ülkeleriyle Ticaret Payını Yükseltmeye Devam Ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Helal Zirvesi'nde yapmış olduğu konuşmada, Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ticaretin önemli bir artış gösterdiğini duyurdu.

Ticaret Hedefleri Büyüyor

Bakan Bolat, “İslam ülkeleriyle Türkiye'nin ticaretinin, Türkiye'nin toplam ticaretindeki payı 2002 yılında yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya yükselttik. Birkaç yıl içinde bu payı yüzde 30'a, 2030'lu yıllara doğru yüzde 35'e çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye belirtti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Bolat, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm sektörlerle iş birliği yapacaklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen etkinliğin Türkiye'nin dış ticaret stratejileri açısından önemli bir basamak olduğuna dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İslam Ülkeleriyle Ticaret Payını Yükseltmeye Devam Ediyoruz
2
Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi
3
ATO, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin Yürürlük Tarihini Ertelenmesini İstedi
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 Bin Lira
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Son Durum
6
Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi
7
10. Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da Başladı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı