Ticaret Bakanlığı Denetimleri Sıklaştırdı: Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Etkili Önlemler

Ticaret Bakanlığı Denetimleri Sıklaştırdı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, yeni asgari ücret'in açıklanmasının ardından, kent genelinde denetimlerini artırdı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Denetimlerin Kapsamı ve Yoğunluğu

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerin son 15 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, özellikle fiyatların haksız şekilde artmasına yönelik girişimlerin incelendiğini vurguladı. Denetimler, megakentteki tüm ilçelerde, yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik gerçekleştiriliyor.

Kalite ve Etiket Kontrolleri

Menteşe, denetimlerde etiketlerin, tüketicinin bilgilendirilmesi için gerekli yükümlülerin yerine getirilip getirilmediği gibi çok sayıda başlıkta inceleme yapıldığını ifade etti. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlemler uygulandığı bildirildi.

Fahiş Fiyat İhlalleri ve Cezai İşlemler

İstanbul'da aralık ayında 6 bin 157 işyeri denetim altına alınırken, 230 bine yakın ürün da ayrı ayrı incelendi. Menteşe, denetimlerin sonucunda 8 bin 881 civarında aykırılık tespit ettiklerini kaydederek, bu aykırılıklara idari işlemler uygulandığını aktardı.

Piyasa İzlemesi ve Mobil Uygulama Çağrısı

Menteşe, denetimlerde tespit ettikleri haksız fiyatların, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiğini, ayrıca vatandaşların haksız fiyat artışları hakkında mobil uygulamalar veya ALO 175 üzerinden kendilerine ulaşmalarının mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye Genelinde Denetim Sonuçları

Dün Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 1283 market incelenmiş, 1403 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan idari yaptırım miktarının 2 milyon 830 bin lira civarında olduğu bildirildi.

Menteşe, son olarak, amacın vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak olduğunu vurgulayarak, kötü niyetli işletmelere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte denetimlerini aralıksız sürdürürken, yeni asgari ücretin artırılmasının ardından incelemelerini sıklaştırdı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte denetimlerini aralıksız sürdürürken, yeni asgari ücretin artırılmasının ardından incelemelerini sıklaştırdı.