Ticaret Bakanlığı: İzmir'deki simit zammını onaylamadık

Ticaret Bakanlığı'ndan İzmir'deki simit zammı iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı, basında yer alan ve İzmir'de simit fiyatının 15 liradan 20 liraya yükseldiği ile bu artışın Bakanlığın onayıyla gerçekleştiği yönündeki ifadelerin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklaması

Açıklamada, haberlerin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bakanlık, fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmadığını vurguladı.

'Öncelikle ilgili oda yönetim kurulu, fiyat tarife teklifini hazırlar ve bağlı olduğu Birliğe sunar. Birlik, yerel düzeyde bir komisyon oluşturarak teklifi değerlendirir. Komisyon kararı, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığımıza iletilir. Bakanlığımız, talebi maliyet unsurları ve tüketici alım gücü kriterleri çerçevesinde değerlendirir. Bakanlığımızca olumsuz görüş verilmesi halinde, yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte tekrar hazırlanarak görüşe sunulur. Nihai karar, birlik yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Bakanlığımızın fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi bulunmamaktadır, süreç ilgili meslek kuruluşları, birlikler ve yerel komisyonlar aracılığıyla işletilmektedir.'

İzmir'deki başvuruların takvimi

Açıklamada, İzmir'de hem İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hem de İzmir Ticaret Odası tarafından 2025'te farklı tarihlerde simit fiyat tarifesi taleplerinin Bakanlığa bildirildiği aktarıldı.

Detaylar şu şekilde verildi: İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 8 Ağustosta '100 gr simit 20 lira' talebini Bakanlığa iletti. Bakanlık, 22 Ağustos tarihinde yazıyla bu talebi uygun bulmadığını bildirdi. Aynı birliğin gerekçeleri ve maliyet tabloları ekli 27 Ağustostaki ikinci başvurusu da değerlendirildi ve 28 Ağustosta bu talebin uygun bulunmadığı iletildi.

İzmir Ticaret Odası ise 12 Şubatta '90 gr simit 15 lira' talebini sundu; Bakanlık 14 Şubatta olumsuz görüş bildirdi. Aynı odadan gelen ikinci başvuru 3 Martta değerlendirildi ve 5 Martta talebin uygun bulunmadığı bildirildi.

Bakanlığın değerlendirmesi ve son not

Bakanlık, basında yer alan 'Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı' yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bugüne kadar İzmir'de simit fiyatlarının artırılmasına ilişkin tüm talepleri, maliyet unsurları ile tüketici alım gücü arasında denge kurulamadığı ve fiyat artışlarının vatandaşlar üzerinde ek yük oluşturacağı gerekçeleriyle uygun bulmadığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından uygulamaya konulan tarife için İzmir Valiliği tarafından mahkemeye itiraz başvurusu yapıldığı hatırlatıldı. Bakanlık, tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak ve üretici ile tüketici menfaatleri arasında adil denge kurmak amacıyla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.