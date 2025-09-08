Ticaret Bakanlığı OVP Yol Haritası: İhracat, Yerli Üretim ve İthalat Bağımlılığına Stratejik Adımlar

Ticaret Bakanlığı, OVP ile ticarette stratejik adımlar atıyor

Ticaret Bakanlığı, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda ihracatta rekabetçiliği artırmak, yeni pazarlarda güçlenmek, yerli üretimi korumak ve ithalat bağımlılığını azaltmak için kapsamlı stratejiler geliştireceğini duyurdu. Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan OVP'ye paralel olarak hazırlandı.

OVP'nin makro amaçları ve dönüşüm hedefleri

Açıklamada OVP'nin makroekonomik istikrarı güçlendirmek, ekonomik dönüşümü hızlandırmak ve yapısal reformları hayata geçirmek için çerçeve sunduğu vurgulandı. Hedefler arasında mali disiplinin korunması, enflasyonun tek haneye indirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması yer alıyor.

Programın öncelikleri arasında üretkenliğin artırılması, AR-GE ve yenilikçiliğin desteklenmesi ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması bulunuyor. Ayrıca beşeri sermaye, istihdam piyasası, yatırım ortamı ve kayıt dışılıkla mücadele konularında da adımlar atılacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı öncelikleri: Rekabet, pazar çeşitliliği, yerli üretim

Bakanlık, OVP kapsamında ihracatta rekabetçiliği artırma ve yeni pazarlarda güçlenme; yerli üretimin korunması ve ithalat bağımlılığının azaltılması hedefleri doğrultusunda stratejik öncelikler belirledi. Dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması, enflasyonla mücadele ve piyasa dengesinin güçlendirilmesi de planlanıyor.

Açıklamada bu yıl için 273,8 milyar dolar mal ihracatı hedeflendiği, 2026'da bu rakamın 282 milyar dolara ve program dönemi sonunda ise 308,5 milyar dolara ulaşmasının amaçlandığı kaydedildi. Ayrıca ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılarak dünya ticaretinden alınan payın yükseltileceği vurgulandı.

Cari denge ve koruyucu politikalar

Bu yıl 22,6 milyar dolar olması öngörülen cari işlemler açığının 2028'de kademeli olarak 18,5 milyar dolara düşürüleceği belirtildi. Cari işlemler açığının GSYH içindeki payının 2025'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2028 sonunda yüzde 1 seviyesine indirileceği hedefleniyor.

Metinde, teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracatla cari dengenin güçlendirileceği, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde ithalat kaynaklı tehditlere karşı yerli üretimin korunacağı ve ithalata bağımlılığın azaltılması için üretim ve teşvik politikalarının sürdürüleceği ifade edildi.

Uygulama araçları: Dijitalleşme, ticaret diplomasisi ve kolaylaştırma

Ticaret diplomasisinin etkin kullanımı, ihracatçılara yeni finansman imkanları ve dijitalleşme adımlarının hızlandırılması uygulama araçları arasında yer alacak. Dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması için gümrük idareleri ve gümrük kapılarının işlem kapasitesi artırılacak.

Yenilikçi girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Bakanlık, 'Ticaretin Yüzyılı' vizyonuna ulaşmak için OVP çerçevesinde kararlı adımlar atacağını bildirdi.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı OVP ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdam ekseninde makroekonomik istikrarı sağlama ve yapısal dönüşümü hızlandırma hedefleri doğrultusunda daha rekabetçi bir ekonomi ve sürdürülebilir büyüme için yol haritasını netleştirdi.