Ticari Gerilimler ABD'nin Tarife Artışlarıyla Liman Faaliyetlerini Tehdit Ediyor

Fitch Ratings Uyarıyor: Liman Faaliyetleri Tehdit Altında

Fitch Ratings, artan ticari gerilimlerin ve ABD yönetiminin olası gümrük vergisi artışlarının, küresel ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini vurguladı. Bu durum özellikle Avrupa ve Orta Doğu limanlarında faaliyetlerin azalmasına yol açabilir.

2025 Görünümü Analizi

Uluslararası derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ulaşım Altyapısı Görünümü 2025 analizi, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, Çin ve Avrupa'dan gelen ürünlere uygulanması planlanan yeni gümrük vergilerinin, ihracata dayalı ekonomiler için büyüme zorluklarını artırabileceğini öngörüyor.

Tarife Artışları ve Etkileri

Trump'ın olası gümrük vergisi artışlarıyla birlikte, ABD'nin 2023'te küresel çapta yüzde 2,3 olan etkin tarife oranının yüzde 7,8'e yükselmesi bekleniyor. Bu artış, Çin için yüzde 25 ve Almanya için yüzde 3'lük bir artış anlamına geliyor.

Bölgesel Riskler ve İnşaat Projeleri

Ticari gerilimlerin ve tarifelerin yaratacağı zorluklar, özellikle Avrupa'nın kuzeyindeki ve Orta Doğu'daki liman faaliyetlerine yansıyabilir. Ayrıca, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki geniş kapsamlı inşaat projeleri nedeniyle kapasite fazlası riski ortaya çıkabilir. Artan jeopolitik riskler de bölgedeki mevcut limanların nakit akışı oluşturmasını zorlaştırabilir.

Gelecek Beklentileri

Öte yandan, Avrupa'da tüketim mallarına ilişkin talepteki yavaş toparlanmanın 2025 yılında devam edebileceği ve böylece liman sektörünü kısmen destekleyebileceği tahmin ediliyor.