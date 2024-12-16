DOLAR
34,94 0%
EURO
36,71 0,07%
ALTIN
2.985,2 -0,28%
BITCOIN
3.698.395,73 -2,63%

Ticari Gerilimler ABD'nin Tarife Artışlarıyla Liman Faaliyetlerini Tehdit Ediyor

Fitch Ratings, artan ticari gerilimlerin ABD'nin olası tarife artışlarıyla Avrupa ve Orta Doğu'daki liman faaliyetlerini etkileyebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:43
Ticari Gerilimler ABD'nin Tarife Artışlarıyla Liman Faaliyetlerini Tehdit Ediyor

Fitch Ratings Uyarıyor: Liman Faaliyetleri Tehdit Altında

Fitch Ratings, artan ticari gerilimlerin ve ABD yönetiminin olası gümrük vergisi artışlarının, küresel ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini vurguladı. Bu durum özellikle Avrupa ve Orta Doğu limanlarında faaliyetlerin azalmasına yol açabilir.

2025 Görünümü Analizi

Uluslararası derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ulaşım Altyapısı Görünümü 2025 analizi, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, Çin ve Avrupa'dan gelen ürünlere uygulanması planlanan yeni gümrük vergilerinin, ihracata dayalı ekonomiler için büyüme zorluklarını artırabileceğini öngörüyor.

Tarife Artışları ve Etkileri

Trump'ın olası gümrük vergisi artışlarıyla birlikte, ABD'nin 2023'te küresel çapta yüzde 2,3 olan etkin tarife oranının yüzde 7,8'e yükselmesi bekleniyor. Bu artış, Çin için yüzde 25 ve Almanya için yüzde 3'lük bir artış anlamına geliyor.

Bölgesel Riskler ve İnşaat Projeleri

Ticari gerilimlerin ve tarifelerin yaratacağı zorluklar, özellikle Avrupa'nın kuzeyindeki ve Orta Doğu'daki liman faaliyetlerine yansıyabilir. Ayrıca, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki geniş kapsamlı inşaat projeleri nedeniyle kapasite fazlası riski ortaya çıkabilir. Artan jeopolitik riskler de bölgedeki mevcut limanların nakit akışı oluşturmasını zorlaştırabilir.

Gelecek Beklentileri

Öte yandan, Avrupa'da tüketim mallarına ilişkin talepteki yavaş toparlanmanın 2025 yılında devam edebileceği ve böylece liman sektörünü kısmen destekleyebileceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasım Ayı Enflasyon Verileri: Hizmet Enflasyonu Tarihi Düşük Seviyede
2
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
3
AB, IRIS Projesi ile Uydu İnternet Sistemini Hayata Geçiriyor
4
Türk Eximbank, 5 Milyar Dolar Borçlanma Aracının İhracı İçin Genel Müdürlüğü Yetkilendirdi
5
Ticari Gerilimler ABD'nin Tarife Artışlarıyla Liman Faaliyetlerini Tehdit Ediyor
6
Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 23 Bin Liraya Geriledi
7
Moskova Borsası 20 Ayın En Düşük Seviyesine İndi

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar