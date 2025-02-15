TikTok Türkiye'den 15,3 Milyon Videoyu Kaldırdı: Güvenlik Önlemleri ve Yeni Özellikler

TikTok Türkiye'den 15,3 Milyon Video Kaldırdı

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, platformun 2023 yılında Türkiye'den paylaşılan 15,3 milyon videoyu 'Topluluk Kuralları'na aykırı olduğu için kaldırdığını açıkladı. Kafadar, bu içeriklerin yüzde 92,24'ünün hiç izlenmeden, yüzde 91,05'inin ise 24 saat içinde silindiğini belirtti.

Güvenli ve Kapsayıcı Bir Ortam İçin Yatırımlar

Kafadar, TikTok'un herkesin çevrimiçi ortamda güvende hissetmesini sağlamak amacıyla yaptığı yatırım ve çalışmalara dikkat çekti. "TikTok, platformunu küresel topluluğu için güvenli, kapsayıcı ve özgün bir ortam haline getirmek ve yaratıcılığa ilham vermek için yatırım yapmaya devam edecek" dedi.

Topluluk Kuralları ve Güvenlik Önlemleri

Kafadar, TikTok'un 'Topluluk Kuralları'nın güvenliği, kapsayıcılığı ve özgünlüğü merkeze alan bir deneyim oluşturmak için tasarlandığını vurgulayarak, bu kuralların tüm kullanıcılar için eşit ve sürekli olarak uygulandığını açıkladı. Ayrıca, yapay zeka destekli sistemler ve uzman ekiplerle içerik kontrolü sağlandığını ve bu kuralların sürekli güncellendiğini ifade etti.

Genç Kullanıcıları Koruma Amaçlı Aile Eşlemesi Özelliği

Kafadar, TikTok'un genç kullanıcıların dijital güvenliğini sağlamak için Türkiye'de devreye aldığı 'Aile Eşlemesi' özelliği sayesinde ebeveynlerin ekran süresi yönetimi ve mesajlaşma ayarları gibi kontrolleri gerçekleştirebildiğini bildirdi. Genç kullanıcılar için güzellik filtreleri 18 yaş altındaki kullanıcılar için erişime kapatıldı.

Dijital Güvenliği Artıran Önlemler

Kafadar, TikTok'un 13-17 yaşındaki kullanıcılar için daha güvenli bir deneyim sunmak adına aile eşlemesi özelliğini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirtti. Ebeveynlere, çocuklarının hesaplarını yönetebilme imkanı verilmesi, gizlilik ve güvenlik ayarlarının daha iyi düzenlenmesine olanak tanıyor.

Kelime Filtreleme ve Ara Verme Önerileri

Kafadar, TikTok'un genç kullanıcıların uzun süre ekran başında kalmamaları için kısa videolarla ara vermeleri gerektiği konusunda öneriler sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Kelime Filtreleme özelliği sayesinde ebeveynlerin çocuklarının belirli kelimeler içeren yorumları görmesini engelleyebildiğini belirtti.

Zararlı İçeriklerin Tespiti ve Kaldırılması

Kafadar, TikTok'un yapay zeka destekli içerik moderasyonu ile olumsuz veya zararlı içerikleri tespit ederek platformda güvenliği artırmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, 13-17 yaş arası kullanıcıların günlük ekran süresi 60 dakika ile sınırlandırıldı. Kafadar, zararlı içerikleri daha yayılmadan tespit ederek kaldırmanın önemine işaret etti ve bu alandaki yatırımlarının süreceğini vurguladı.

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ​​​​​​​