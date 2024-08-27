TMO Genel Müdürü Güldal, Malatya'daki Kayısı Deposunu İnceledi

TMO Genel Müdürü Güldal’dan Malatya Kayısısına Destek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malatya’da yapılan yeni lisanslı kuru kayısı deposunu yerinde inceledi. Bu depo, kayısı ihracatının korunması adına büyük bir önem taşıyor.

Kayısı Üreticileri İçin Umut Verici Açıklamalar

Güldal, burada yaptığı açıklamada, Malatya’nın kayısı ihracatındaki gücünü korumanın gerekliliğinden bahsetti. "Ümit ediyorum 2024 yılı kayısı üreticisi için daha iyi olur. Malatya'nın ihracatta önemli bir gücü var, bu gücün kaybolmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tesisin Önemi ve Kapasitesi

2020'de faaliyete geçen ve şu anda 6 bin ton kapasiteye sahip olan Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposu hakkında bilgi veren Güldal, "Buraya dilediği zaman ürün getiren üreticiler, Ziraat Bankası'ndan sıfır faizli kredi alabilir, nakliye desteklerinden yararlanabilir." dedi. Ancak şu ana kadar depo kapasitesinin yalnızca 1100 tonunun kullanıldığını ve bunun üreticiler arasında yeterince bilinmediğini aktardı.

Malatya’nın Kayısı Rekoltesi ve Fiyat Politikası

Bu yıl Malatya’da 107 bin ton kuru kayısı rekoltesinin olduğunu belirten Güldal, "Üreticinin maliyetlerine göre ürünün değer bulması gerekiyor. Ülkemizin ihracattaki rekabet gücünü de korumalıyız" diye ekledi.

TMO'nun Alım Politikası

Güldal, TMO’nun alım süreçlerine de değinerek, "TMO hiçbir zaman üst fiyat vermez, referans fiyat oluşturur. Üreticinin zarar etmemesi için fiyatları inceleriz" ifadelerinde bulundu. Bu politika, üreticilerin ihtiyaç duyduğu güveni sağlamak adına kritik önem taşımaktadır.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposunu inceledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposunu inceledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposunu inceledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposunu inceledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposunu inceledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk lisanslı kuru kayısı deposunu inceledi.