TMSF Yönetimindeki Maydonoz Döner, Yeni Şubeler Açmaya Devam Ediyor

TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner, 10 yeni şube daha açarak büyüme stratejisini sürdürüyor ve franchise bayilikler veriyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:00
TMSF Yönetimindeki Maydonoz Döner, Yeni Şubeler Açmaya Devam Ediyor

TMSF Yönetimindeki Maydonoz Döner, Yeni Şubeler Açmaya Devam Ediyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, yeni şube ve franchise bayilik açılışlarıyla büyümeye devam ediyor.

TMSF'den yapılan açıklamada, kurumun kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner'in Türkiye genelinde 400'den fazla şube ve 5 bini aşkın çalışan ile faaliyetini sürdürdüğü belirtildi. Yeni yönetim ile birlikte büyümeye hareket eden Maydonoz Döner, kendini 'Dünyanın en büyük döner zinciri' olarak konumlandırıyor.

Yeni Şubeler Türkiye'nin Dört Bir Yanında

Açıklamalara göre, Şubat ayında TMSF'ye devredilen marka, bu sürede Türkiye'nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı. İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir, Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa'da şubeler açan Maydonoz Döner, Mart ayında da 400'ü geçen şube sayısını artırma hedefinde. Şirket, her yeni şube ile istihdam yaratmaya ve yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor.

Franchise sistemiyle iş modeli sunan Maydonoz Döner, girişimcilerden yoğun talep alarak büyümesini sürdürüyor.

TMSF’nin Yönetim Vizyonu

Açıklamada TMSF'nin, yönetimindeki şirketlerde öncelikle kayıt dışına son vererek SGK primlerinin ve vergilerin tam olarak ödenmesi konusunda hassasiyet gösterdiği ifade edildi. TMSF, şüpheli iş ve işlemleri engelleyip toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor.

Şubat ayındaki yasal düzenlemeyle TMSF, 'terörün finansmanı' ve 'kara para aklama' şüphesi olan şirketlerde de kayyum olarak görevlendirilebiliyor. TMSF, bu yeni yetkilerini Bankacılık Kanunu çerçevesinde kullanmakta ve 'olağanüstü yeni yetkiler verildi' iddialarını reddetmektedir.

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